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Klima-Aktivisten

Hitze-Demo: "Fridays for Future" sind zurück

Menschen bei einer Hitze-Demo mit einem Schild: „It’s getting hot in here...“ und brennender Erde.
© Fridays For Future
Mit einer Mahnwache vor dem Parlament haben am Dienstagabend in Wien rund 700 Menschen gegen aus ihrer Sicht unzureichende Maßnahmen im Kampf gegen die Hitzewelle und die Klimakrise protestiert.
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Zu der kurzfristig organisierten Kundgebung hatte die Klimabewegung Fridays For Future aufgerufen. Anlass waren die Rekordtemperaturen der vergangenen Tage sowie die zunehmenden Auswirkungen der extremen Hitze.

Menschen sitzen und stehen abends bei einer Demo auf einem beleuchteten Gehweg in der Stadt.
Hitze-Demo © Fridays For Future

Die Teilnehmer gedachten mit einer Schweigeminute der Menschen, die infolge der Hitze ums Leben gekommen sind. Lichtprojektionen auf dem Parlamentsgebäude sollten auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam machen und die Forderungen der Demonstrierenden sichtbar machen.

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"Die Meldungen zu Hitzeopfern überschlagen sich, Landwirtschaften sind über ihrem Limit, Brände brechen auch in Österreich aus, erstmals werden 41 Grad in Österreich gemessen. Wir befinden uns in einer Notlage", erklärte Veronika Müller von Fridays For Future. Aus Sicht der Klimabewegung bleibe die politische Reaktion auf die Hitzewelle weitgehend aus.

Menschen versammeln sich abends in einer Stadt bei einer Hitze-Demo unter beleuchteten Bäumen.
Hitze-Demo © Fridays For Future

Kritik an Regierung

Kritik richteten die Aktivisten insbesondere an Bundeskanzler Christian Stocker und Klimaminister Norbert Totschnig. Beide hätten sich aus Sicht der Organisation nicht ausreichend zu umfassenden Schutzmaßnahmen gegen die Hitze geäußert. Das Schweigen der Regierung sei angesichts der aktuellen Lage nicht nachvollziehbar.

Fridays For Future fordert unter anderem ein wirksames Klimagesetz, eine raschere Sanierung von Gebäuden zum Schutz vor überhitzten Wohnungen, stärkere Klimaschutzmaßnahmen auf europäischer Ebene sowie zusätzliche finanzielle Mittel für den Hitzeschutz.

Zwei Frauen sprechen bei einer Hitze-Demo, im Hintergrund steht „Hitze kostet Menschenleben“.
Hitze-Demo © Jan Knickmann

"Wie viele Menschen müssen noch an der Hitze sterben, bevor gehandelt wird?", fragte Sprecherin Emma Reynolds bei der Kundgebung. Klimapolitik könne Leben retten und müsse deshalb deutlich entschlossener umgesetzt werden.

Zahlreiche Menschen versammeln sich abends bei einer Hitze-Demo auf einer beleuchteten Straße.
Hitze-Demo © Fridays For Future

Bei der Mahnwache kamen auch Menschen zu Wort, die besonders von den Folgen der Hitze betroffen sind. Ein Pensionist, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sowie junge Teilnehmer aus von Waldbränden betroffenen Regionen Italiens schilderten ihre Erfahrungen. Nach Angaben der Veranstalter konnten viele besonders gefährdete Menschen aufgrund der extremen Temperaturen gar nicht an der Kundgebung teilnehmen.

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