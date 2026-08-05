Wann jetzt endlich die Abkühlung kommt

Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Tage ist das Ende der extremen Hitzewelle in Österreich in Sicht.

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Zwar erreicht die Hitze am Mittwoch noch einmal ihren Höhepunkt, bereits ab Donnerstag sorgt eine Wetterumstellung in weiten Teilen des Landes für spürbare Abkühlung.

Am Mittwoch bleibt es im Großteil Österreichs hochsommerlich heiß. Schon in den Morgenstunden ist es vor allem im Flach- und Hügelland ungewöhnlich warm. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 30 bis 37 Grad, im Osten sind sogar bis zu 40 Grad oder knapp darüber möglich. Nur im äußersten Westen bleiben die Höchstwerte vereinzelt unter der 30-Grad-Marke. Neben viel Sonnenschein bilden sich im Tagesverlauf größere Quellwolken. Vor allem in den Alpen und im Waldviertel gehen teils kräftige Regenschauer und Gewitter nieder. Mit ihnen steigt besonders in der Westhälfte die Schwüle deutlich an.

Unter 30 Grad

Am Donnerstag erreicht die Abkühlung zunächst den Westen. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich wechseln sich Sonne und Wolken ab, immer wieder ziehen Schauer und Gewitter durch. Im Osten und Süden hält sich die Hitze dagegen noch einmal. Dort werden bei längeren sonnigen Abschnitten weiterhin 31 bis 37 Grad erreicht, bevor am Nachmittag und Abend auch hier teils heftige Gewitter möglich sind. An der Alpennordseite liegen die Höchstwerte bereits nur noch zwischen 25 und 30 Grad.

Am Freitag ist die extreme Hitze schließlich auch im Osten und Süden Geschichte. Die Temperaturen gehen landesweit deutlich zurück und erreichen meist nur noch 21 bis 29 Grad, vereinzelt im Osten und Süden rund 30 Grad. Allerdings bleibt die Luft feucht und schwül, dazu wechseln sich Sonne, Wolken, Regenschauer und Gewitter ab. Ein mäßiger, im Osten teils lebhafter Nordwestwind sorgt zusätzlich für angenehmere Bedingungen.

Auch das Wochenende verläuft deutlich erträglicher als die ersten Augusttage. Am Samstag scheint zeitweise die Sonne, später entwickeln sich vor allem in den Alpen und im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 32 Grad. Am Sonntag setzt sich vielerorts wieder sonniges Sommerwetter durch. Nur im Bergland, insbesondere im Westen, sind nachmittags einzelne Gewitter möglich. Mit Höchstwerten zwischen 28 und 34 Grad wird es zwar erneut sommerlich warm, die außergewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen bis 40 Grad ist jedoch beendet.