Kältepol
Abkühlung: HIER hat es nur 9 Grad
Die enorme Hitze hat Österreich weiterhin fest im Griff. Nachdem gestern mit 41,0 Grad ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt wurde, könnte es schon heute noch heißer werden. Im Osten des Landes sind wieder 41 Grad prognostiziert.
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Es gibt aber auch Orte in Österreich, die Abkühlung versprechen. Mit 9,4 Grad war es am Morgen in Liebenau-Gugu in Oberösterreich. Der Ort im unteren Mühlviertel ist bekannt für seine niedrigen Temperaturen (im letzten Winter wurden hier -29 Grad gemessen).
Kühl war es auch in Schwarzau im Freiwald (9,6 Grad), St. Michael im Lungau (10,7 Grad) und Radstadt (11,6 Grad). Aber auch hier werden die Temperaturen im Laufe des Tages noch rasant steigen.
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