Nächster Rekord: So heiß war es in der Nacht noch nie

Österreich hat eine neue historische Hitzemarke erreicht – diesmal in der Nacht.

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In der Wiener Innenstadt sank die Temperatur bis Mittwochfrüh nicht unter 28,1 Grad. Damit wurde die wärmste Nacht seit Beginn der Messungen registriert.

Der Tiefstwert wurde um 6 Uhr an der Messstation Wien-Innere Stadt gemessen. Der bisherige österreichische Rekord lag bei 27,3 Grad und wurde erst Ende Juni an der Wiener Jubiläumswarte aufgestellt. Die neue Bestmarke übertrifft diesen Wert um 0,8 Grad. Auch der Stationsrekord in der Wiener Innenstadt aus dem Jahr 2017 (26,9 Grad) wurde deutlich überboten.

Rekord-Hitze

Die außergewöhnlich hohe Nachttemperatur ist Teil der anhaltenden Hitzewelle, die Österreich seit Tagen fest im Griff hat. Bereits am Dienstag war mit 41,0 Grad in Wien-Stammersdorf der heißeste Tag der österreichischen Messgeschichte registriert worden. Statt einer nächtlichen Abkühlung blieb die Hitze jedoch nahezu unvermindert bestehen.

Von einer Tropennacht sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad fällt. In der Nacht auf Mittwoch wurde dieser Wert gleich in mehreren Landeshauptstädten deutlich überschritten. Neben der Wiener Innenstadt mit 28,1 Grad wurden in Linz und Eisenstadt jeweils 23,0 Grad gemessen, in St. Pölten 22,5 Grad. Auch Bregenz (20,6 Grad) und Graz (20,3 Grad) verzeichneten eine Tropennacht. Etwas kühler blieb es lediglich in Salzburg mit 19,7 Grad, Klagenfurt mit 18,6 Grad und Innsbruck mit 17,7 Grad.

Nach Einschätzung von Meteorologen trägt vor allem die extreme Trockenheit zu den außergewöhnlich hohen Temperaturen bei. Weil die Böden nahezu ausgetrocknet sind, kann kaum noch Wasser verdunsten. Dadurch fehlt der natürliche Kühleffekt, der normalerweise einen Teil der Sonnenenergie verbraucht und die Erwärmung bremst. Besonders im Osten Österreichs fällt diese Verdunstungskühlung derzeit nahezu vollständig aus.

Die gute Nachricht: Mit einer Wetterumstellung ab Donnerstag setzt im Westen allmählich eine Abkühlung ein. Spätestens am Freitag soll die extreme Hitze auch im Osten und Süden beendet sein, auch wenn es zunächst noch schwül und gewittrig bleibt.