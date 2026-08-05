oe24-Check: So sehr glühte Wien

Bis zu 43 Grad im Wiener Prater – die Hauptstadt war der Hitze-Hotspot

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Zum zweiten Mal innerhalb von nur 24 Stunden wurde in Wien der Hitze-Rekord geknackt. Am Dienstag war die heimische Hauptstadt sogar österreichweit der heißeste Ort des Landes. oe24.TV machte mit Thermometer den Hitze-Check – so heiß war es an den Plätzen der Stadt:

43 Grad im Wiener Prater gemessen

Kein Vergnügen. Touristen und auch Wiener tummeln sich gerne im Wiener Prater – trotz viel Grün und Bäumen glühte es bei der oe24-Messung von Reporter David Hermann Meng bei 43 Grad in der Sonne. Hitzefrei gab es da für die Betreiber der Fahrgeschäfte oder auch Kellner in Gastgärten wie dem Schweizerhaus dennoch nicht. Eine absolute Belastung für alle!

Keine Klima! Hitze-Alarm in der U-Bahn

Öffis. Vielen Fahrgästen der Wiener Linien ist dieser Fakt schon seit der letzten Hitzewelle ein Graus: Nicht jede U-Bahn ist in Wien klimatisiert. So schwitzt man in der Linie U1 am heißesten Tag des Jahres bei 32 Grad!

Auf Anfrage heißt es seitens der Wiener Linien, dass zwei von drei U-Bahnen klimatisiert sind (64 Prozent). Dennoch fahren noch alte Garnituren – selbst jetzt noch! Wer so eine Saunafahrt vermeiden möchte, soll auf der Anzeigen-Tafel auf die zusätzliche Linie achten und notfalls eine nicht klimatisierte Fahrt auslassen.

Würstelstandler kochen bei 37 Grad

Hitzefrei? Während Bauarbeiter bei einer Temperatur von 32,5 Grad hitzefrei oder zumindest eine Pause bekommen, gilt das offenbar für Würstelstand-Verkäufer nicht. Hier kocht "man" bei 37 Grad – die glühende Herdplatte nicht einberechnet. Ein echter Härtetest!