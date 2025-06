Summer Pop-up: Neuer Place-to-Be auf der Freyung

"IL GIARDINO BARBARO" by CHANDON GARDEN SPRITZ hat dieser Tage auf der Freyung eröffnet und bringt das süße Leben in die Wiener City.

Was gibt es Schöneres, als den Abend im Herzen der Stadt bei lauen Temperaturen ausklingen zu lassen - am besten mit seinen Liebsten. Dafür bietet sich der neue "Giardino Barbaro by Chandon Garden Spritz" bestens an. Erst kürzlich auf der Freyung eröffnet, verwandelt er den Platz vor dem ehrwürdigen Palais Harrach in ein mediterranes Sommerparadies mit Palmen, Terrakotta-Flair und sanften Lounge-Beats.

Mit dem neuen City-Hotspot bringt die Trattoria Martinelli, seit Jahrzehnten im Besitz der Familie Barbaro, frischen Wind in Wiens Gastro-Szene. Star des Hauses ist der "Chandon Garden Spritz", ein servierfertiger Aperitif, verfeinert mit Orangenbitter, Kräutern und Gewürzen. Auf zwei bis drei Eiswürfeln serviert, zusammen mit einer getrockneten Orangenscheibe und einem Rosmarinzweig, überzeugt er im Glas mit Frische und Leichtigkeit – ohne künstliche Farbstoffe oder Aromen und mit 50 Prozent weniger Zucker.

Wiens neues City Pop-up ist ein Platz zum Anstoßen und Verweilen, um dem Tag ein wenig mehr Leichtigkeit zu verleihen - wobei man sich mehr wie auf einer Piazza im Urlaub als mitten in der österreichischen Bundeshauptstadt fühlt.