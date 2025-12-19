Neue Radpanzer fürs Bundesheer stehen bereit

Die ersten neun von 225 bestellten Mannschaftstransportpanzern des Typs "Pandur Evolution" sind fertig.

Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsbesichtigung des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) in Wien-Simmering im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) bekannt gegeben. Auch bei der "Ulan"-Modernisierung gibt es Fortschritte.

Die Neubestellung im Wert von 1,8 Mrd. Euro wurde vom Verteidigungsministerium bereits Anfang 2024 in Auftrag gegeben, bis 2032 soll die Auslieferung aller Radpanzer abgeschlossen sein. Die Fertigung folgt in zwölf Varianten, davon werden etwa einige Panzer mit Mastsystemen zur Aufklärung ausgestattet. 36 Panzer sollen mit dem Flugabwehrsystem "Skyranger" Drohnen abwehren können. Wie auch das Vorgängermodell "Pandur" sollen die "Pandur Evolution"-Panzer österreichweit in Infanterieverbänden und bei Auslandsmissionen des Bundesheers im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina zum Einsatz kommen.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Auch modernisierte Schützenpanzer fertig

Neben den "Pandur"-Panzern wird GDELS 2026 auch die ersten modernisierten "Ulan"-Panzer ans Bundesheer liefern. Von den 112 Schützenpanzern, die seit 2003 beim Bundesheer im Einsatz sind, werden momentan 18 Panzer gleichzeitig über eine Dauer von sechs Monaten in Wien-Simmering modernisiert. Die Modernisierung des Gesamtbestands soll bis 2030 abgeschlossen sein und kostet nach Angaben des Verteidigungsministeriums 370 Mio. Euro.

Die Neubestellung bzw. Modernisierung des Panzerbestands ist Teil des militärischen "Aufbauplans 2032+". Tanner und Hattmannsdorfer betonten im Rahmen der Besichtigung auch, dass die Beschaffungen des Bundesheers wesentliche Beiträge für die Wertschöpfung leisteten und eine aktive Industriepolitik im Sicherheits- und Verteidigungsbereich für den Wirtschaftsstandort Österreich von Bedeutung seien, da die Neubestellung und Modernisierung der Panzerflotte unter Beteiligung von über 200 österreichischen Unternehmen erfolgten. GDELS plant 2026 seinen Personalstand von 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 300 zu erhöhen, um den Aufträgen nachkommen zu können.