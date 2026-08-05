Alarmstufe Rot: HIER wird es heute noch heißer

Der neue Hitzerekord von gestern könnte schon heute wieder fallen.

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Österreich hat einen neuen Hitze-Rekord: In Wien-Stammersdorf wurden am Dienstagnachmittag 41 Grad gemessen, wie aus Daten der Geosphere Austria hervorgeht. Damit ist der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 übertroffen. Damals waren im niederösterreichischen Deutsch-Altenburg 40,5 Grad gemessen worden. Auch die Messstellen in Langenlebarn im Tullnerfeld mit 40,7 Grad und in St. Pölten mit 40,6 Grad in Niederösterreich übertrafen den ehemaligen Höchstwert.

Wieder neuer Rekord?

Damit ist die große Hitze aber noch nicht vorbei – am heutigen Mittwoch könnte es sogar noch heißer werden. Die höchsten Temperaturen werden dabei im Wiener Becken, im Wein- und Industrieviertel sowie im Nordburgenland erwartet. Dort sind Spitzenwerte von bis zu 41 Grad möglich, vereinzelt könnte das Thermometer sogar noch etwas höher klettern. Eine exakte Prognose ist allerdings schwierig, denn die Böden sind nach den vergangenen Hitzetagen nahezu vollständig ausgetrocknet. Dadurch fehlt die Feuchtigkeit, die normalerweise durch Verdunstung für eine gewisse Abkühlung sorgt.

Hitze © Tauernwetter

40 Grad könnten es heute auch im Südburgenland und eventuell in der Südostesteiermark werden. Deutlich angenehmer ist es hingegen im Westen Österreichs. In Bregenz etwa steigen die Temperaturen heute "nur" auf 32 Grad.