Oldtimer in Flammen: Feuer griff auf Wald über

Das Fahrzeug wurde durch den Brand völlig zerstört.

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Schreckmoment am Sonntagnachmittag in Stegersbach: Ein Oldtimer geriet plötzlich in Brand und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug vollständig und breitete sich sogar auf ein angrenzendes Waldstück aus. Glücklicherweise kamen die beiden Insassen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Flammen erreichten bereits die Vegetation

Die Freiwillige Feuerwehr Stegersbach wurde um 13.36 Uhr per Sirenenalarm in die Thermenstraße gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Oldtimer zuvor stehen geblieben. Während die beiden Fahrzeuginsassen nach der Ursache suchten, brach aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer aus.

Oltimmer abgefackelt Stegersbach © Bezirksfeuerwehrkommando Güssing

Wenig später setzte sich der Wagen selbstständig in Bewegung und rollte in den angrenzenden Wald. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte die Flammen rasch eindämmen und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Anschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester überprüft.

Einsatz dauerte rund zwei Stunden

Nach den Löscharbeiten wurde der völlig ausgebrannte Pkw mit einem Wechselladefahrzeug geborgen und auf einem Parkplatz abgestellt. Insgesamt standen 17 Feuerwehrmitglieder mit vier Einsatzfahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird untersucht.