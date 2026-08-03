Bub (7) von Auto erfasst und weggeschleudert

Der Junge wollte gerade mit seinem Bruder (13) die Straße überqueren.

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Tirol. Dramatische Szenen haben sich am Sonntagabend in Lermoos im Tiroler Außerfern abgespielt. Ein siebenjähriger Bub aus Belgien wurde beim Überqueren der Ehrwalder Straße (B 187) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Das Kind wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Seine Eltern mussten den Unfall mitansehen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Siebenjährige gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder die Straße von einem gegenüberliegenden Parkplatz in Richtung eines Restaurants. Dabei wurde der Bub vom Pkw eines 63-jährigen Lenkers erfasst und durch die Luft geschleudert. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich sofort um das verletzte Kind, ehe Rettung, Notarzt und die Besatzung eines Notarzthubschraubers die medizinische Versorgung übernahmen. Anschließend wurde der Bub in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der ältere Bruder, der Autofahrer und dessen Sohn blieben unverletzt.

Straße lange gesperrt

Die Ehrwalder Straße musste nach dem Unfall für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und kündigte an, nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige bei den zuständigen Behörden zu erstatten. Die genaue Ursache des Unfalls wird nun untersucht.