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Community Nurses: Finanzierung bis 2028 fixiert

Pflegerin misst einer älteren Frau sitzend den Blutdruck in einem heimischen Umfeld.
© ORF
Die Finanzierung der Community Nurses in Niederösterreich ist bis Ende 2028 gesichert. Das hat die Landesregierung nun bekanntgegeben.
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Ursprünglich lief das bundesweite Pilotprojekt bereits 2024 aus, das Land übernahm die Kosten zunächst bis 2026 mit rund vier Millionen Euro.

Beratung. Die „Community Nurses" sind diplomierte Pflegekräfte mit Berufserfahrung. Sie beraten zu Pflege- und Betreuungsangeboten und unterstützen Angehörige. Aktuell gibt es 24 Projekte in 54 Gemeinden. Nicht zu verwechseln sind sie mit den „Acute Community Nurses" von Notruf Niederösterreich, die im Rettungswesen im Einsatz sind.

Verlässlichkeit. „Mit der gesicherten Finanzierung der bestehenden Projekte bis Ende 2028 schaffen wir Verlässlichkeit für die Gemeinden", sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Möglich macht das laut Land das beschlossene Doppelbudget für 2027 und 2028.

Kritik. Die NEOS kritisieren, dass trotz 17 wartender Gemeinden kein Ausbau geplant ist. „Community Nurses helfen Menschen, länger selbstbestimmt zu Hause zu leben", sagt Gesundheitssprecherin Edith Kollermann. Sie fordert mehr Investitionen.

Fazit: Niederösterreich sichert das bewährte Pflegeangebot langfristig ab.

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