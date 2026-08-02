Bärenwald Arbesbach startet Groß-Ausbau

Der BÄRENWALD Arbesbach, ein Tierschutzprojekt von "Vier Pfoten", wird mithilfe der ecoplus Regionalförderung ausgebaut und modernisiert.

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Das beliebte Waldviertler Ausflugsziel, das geretteten Bären ein Zuhause bietet und jährlich rund 35.000 Gäste anzieht, erweitert sein Bärenwaldhaus um ein barrierefreies Dachgeschoss mit neuen Ausstellungsflächen, einem Multifunktionsraum und einer Aussichtsterrasse.

Zudem werden die bestehende Indoor-Ausstellung und der Eingangsbereich attraktiviert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont dazu: "Der BÄRENWALD Arbesbach zeigt eindrucksvoll, wie Tierwohl, Naturerlebnis und Wissensvermittlung Hand in Hand gehen können." Die Weiterentwicklung stärke laut ihr den Tierschutz, den Tourismus und die regionale Wertschöpfung gleichermaßen.

Besser auf Bedürfnisse der Gäste eingehen

Auch Verwaltungskoordinatorin Gabriela Schwott sieht einen großen Mehrwert für die Besucher: "Die neuen Räumlichkeiten sowie die Modernisierung der Ausstellung ermöglichen es uns, Bildungs- und Vermittlungsangebote weiter auszubauen und noch besser auf die Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen." Die ecoplus-Vertreter Helmut Miernicki und Bernhard Ebner loben das Projekt abschließend als hervorragendes Beispiel dafür, "wie nachhaltige Investitionen langfristig Wirkung entfalten" und somit einen wichtigen Beitrag zur regionalwirtschaftlichen Entwicklung leisten.