Streit wegen Kartenzahlung  endete in wüster Prügelei

Ein Iraker (45) wollte nicht mit Bargeld bezahlen.

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Ein Streit über die Bezahlung in einem Lokal in Zell am See hat in der Nacht auf Samstag einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten geführt. Auslöser war ein 45-jähriger Iraker, der seine Rechnung mit Bankkarte begleichen wollte. Da in dem Betrieb ausschließlich Barzahlung möglich war, entwickelte sich zunächst ein heftiger Streit mit anderen Gästen, der schließlich in einer Schlägerei ausartete.

Verstärkung gerufen – Mann verletzt

Der 45-Jährige verständigte daraufhin seinen 21-jährigen Sohn, der gemeinsam mit einem 24-jährigen syrischen Bekannten zum Lokal kam. Laut Polizei griff der Syrer dabei mit einer Schneestange an, während der Sohn mit Fäusten auf andere Gäste losging. In der Folge entwickelte sich eine Prügelei mit mehreren Beteiligten. Ein 52-Jähriger aus dem Pinzgau wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Verdächtige stellten sich der Polizei

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die drei Tatverdächtigen. Aufgrund des intensiven Fahndungsdrucks stellten sie sich später jedoch selbst der Polizei und wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete an, die Männer nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß anzuzeigen.