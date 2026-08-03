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5 Jahre Jugend:info NÖ: Herzensprojekte im Fokus

Zwei Frauen halten ein Schild mit „25 Jahre Jugend Info NÖ“ und formen gemeinsam ein Herz mit den Händen.
© NLK KHITTL
25 Jahre Jugend:info NÖ: Zum Jubiläum zeigt die Sommerkampagne „25 Herzensprojekte", wie vielfältig Jugendinformation in Niederösterreich ist.
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Von Jugendbeteiligung über Rechtsinformation bis zu internationalen Mobilitätsprogrammen und der Jugend:karte NÖ reicht das Spektrum.

Verlässlich. „Die Jugend:info NÖ ist seit einem Vierteljahrhundert eine verlässliche Anlaufstelle für junge Menschen in Niederösterreich", betont Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sie informiert, begleitet und unterstützt Jugendliche in wichtigen Lebensfragen und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Jugendarbeit im Bundesland.

Vielfalt. Zu den vorgestellten Herzensprojekten zählen der NÖ Jugend:Redewettbewerb, die Initiative „Wir.Feiern.Sicher!" und die Jugend:karte NÖ, dazu Beratungsangebote in Bildung, Recht, Europa und kommunaler Jugendarbeit. Jährlich erreicht die Jugend:info NÖ damit tausende Jugendliche, Gemeinden, Schulen, Vereine und Organisationen.

25 Herzensprojekte für Niederösterreichs Jugend

Nah dran. „Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Themen und Angebote. Die Jugend:info NÖ schafft es seit vielen Jahren, nah an den Lebenswelten junger Menschen zu bleiben und gleichzeitig Gemeinden, Schulen, Eltern und Organisationen mit ihrer Expertise zu unterstützen", so Teschl-Hofmeister.

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Sommerkampagne. Die Kampagne „25 Herzensprojekte" läuft auch im August auf Website und Social-Media-Kanälen der Jugend:info NÖ. Wöchentlich werden Projekte und Services vorgestellt, die zeigen, wie modern und praxisnah Jugendinformation in Niederösterreich gelebt wird.

Fazit: 25 Jahre Jugend:info NÖ stehen für Verlässlichkeit, Nähe und wertvolle Unterstützung junger Menschen im ganzen Bundesland.

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