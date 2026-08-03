Dieses günstige Gemüse steckt voller Power

Sie liegen in fast jedem Supermarktregal und kosten nur wenige Cent – doch rote Zwiebeln haben es in sich. Hinter ihrer auffälligen Farbe steckt eine Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe, die Herz, Darm und den gesamten Körper unterstützen können.

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Rote Zwiebeln sind längst nicht mehr nur eine hübsche Zutat für Salate oder Bowls. Durch ihr mildes, leicht süßliches Aroma eignen sie sich besonders gut für den Rohverzehr – etwa als Topping auf Brot, in Wraps oder als frische Beilage.

Doch gerade ihre rote Farbe macht sie besonders: Sie entsteht durch sogenannte Anthocyane. Diese Pflanzenstoffe wirken antioxidativ und helfen dem Körper dabei, freie Radikale abzufangen.

Schutz für Herz und Gefäße?

Neben Anthocyanen enthalten rote Zwiebeln auch Quercetin – einen weiteren sekundären Pflanzenstoff, der in Studien mit positiven Effekten auf die Gesundheit in Verbindung gebracht wird.

Auch die in Zwiebeln enthaltenen Sulfide gelten als interessant für die Forschung. Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Stoffe unter anderem antioxidative, blutdrucksenkende und antimikrobielle Eigenschaften haben könnten.

Damit könnten rote Zwiebeln einen Beitrag zu einer herzgesunden Ernährung leisten.

Gut für den Darm

Nicht nur das Herz profitiert: Rote Zwiebeln liefern viele Ballaststoffe, die den guten Darmbakterien als Nahrung dienen.

Eine ausgewogene Darmflora ist wichtig für die Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden. Die enthaltenen Faserstoffe können außerdem die Darmtätigkeit anregen und einer trägen Verdauung entgegenwirken.

Günstig, haltbar und voller Vitamine

Ein weiterer Vorteil: Rote Zwiebeln sind preiswert, fast überall erhältlich und lassen sich lange lagern.

Außerdem liefern sie wichtige Nährstoffe wie:

Vitamin C für das Immunsystem

für das Immunsystem Vitamin K für Blutgerinnung und Knochen

für Blutgerinnung und Knochen Folsäure für wichtige Zellprozesse

Ein echtes Power-Gemüse also, das ohne großen Aufwand auf dem Teller landen kann.

Vorsicht bei empfindlichem Darm

So gesund rote Zwiebeln auch sind – nicht jeder verträgt sie problemlos.

Vor allem roh können sie bei empfindlichen Menschen Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall auslösen. Wer damit Probleme hat, sollte die Zwiebeln lieber erhitzen. Durch Kochen werden sie leichter verträglich, auch wenn dabei ein Teil der hitzeempfindlichen Inhaltsstoffe verloren gehen kann.

Fazit: Rote Zwiebeln sind ein einfaches und günstiges Lebensmittel mit überraschend vielen wertvollen Inhaltsstoffen – und verdienen deutlich öfter einen Platz auf dem Speiseplan.