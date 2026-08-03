Hitze-Skandal: Jede zweite Baustelle im Visier

Vier von zehn Kontrollen zeigen Mängel beim Hitzeschutz auf niederösterreichischen Baustellen. Seit Jahresbeginn gilt die neue Hitzeschutzverordnung – doch die Praxis hinkt hinterher.

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Bei 401 Kontrollen wurden 357 Übertretungen festgestellt, in 42 Prozent der Fälle fehlte es an grundlegenden Schutzmaßnahmen.

Gefahr. Wer sich bei extremer Hitze zu sehr anstrengt, riskiert im schlimmsten Fall einen tödlichen Hitzschlag. Genau davor soll die Verordnung schützen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verteidigt die Regeln: "Die große Mehrheit der Betriebe zieht mit, und dort, wo nachgebessert werden muss, unterstützen die Kontrollen dabei, den Schutz rasch sicherzustellen."

Hitzeschutz vielerorts Mangelware

Baustelle. Besonders eine Straßenbaustelle fiel negativ auf: Dort fehlten die vorgeschriebenen Maßnahmen komplett. Positivbeispiele gibt es aber auch – etwa Sonnenschirme oder klimatisierte Aufenthaltscontainer. 48 Kontrollorgane waren in Niederösterreich im Einsatz.

Frist. Wer erwischt wird, bekommt zunächst eine Beratung und eine Frist zur Behebung. Bleiben die Mängel bestehen, drohen Anzeigen bei der Verwaltungsstrafbehörde.

Tödliche Gefahr: Hitzeschutz wird oft ignoriert

Kritik. Der Arbeiterkammer NÖ gehen die Regeln nicht weit genug. "Hitzefrei gibt es nicht", so Referatsleiterin Schuckert. Sie fordert klare Temperaturgrenzen und verbindliche Vorgaben auch für Innenräume.

Fazit: Die Hitzeschutzverordnung wirkt – doch fast jede zweite Baustelle in Niederösterreich verstößt noch gegen die Regeln.