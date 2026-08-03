Alko-Fahrer raste Polizei davon: Crash im Tunnel

Unbelehrbar: Der 41-Jährige hatte nur einen Tag zuvor wegen einer Alkofahrt den Führerschein verloren.

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Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich am Sonntagnachmittag im Bezirk Freistadt abgespielt. Ein 41-jähriger Autofahrer lieferte sich trotz entzogenen Führerscheins eine gefährliche Flucht vor der Polizei. Die rasante Fahrt endete auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10), als der Wagen im Tunnel Götschka gegen die Tunnelwand prallte. Der Lenker blieb unverletzt, wurde jedoch noch an Ort und Stelle festgenommen.

Führerschein bereits am Vortag weg

Bereits einen Tag zuvor hatten Polizisten dem Mann aus Linz den Führerschein wegen einer Alkoholfahrt abgenommen. Dennoch setzte er sich erneut ans Steuer. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab der 41-Jährige Gas und raste zunächst durch Freistadt, bevor er auf der S10 Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h erreichte. Während der Flucht wechselte er mehrfach die Fahrstreifen und bremste sowie beschleunigte ohne erkennbaren Grund. Die Polizei ließ den Tunnel Götschka sperren, doch der Lenker ignorierte die Sperre und setzte seine Fahrt fort.

1,26 Promille und Medikamente

Am Ende des Tunnels verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen die Tunnelwand. Ein Alkotest ergab 1,26 Promille. Zudem gab der 41-Jährige an, Medikamente eingenommen zu haben. Gegen ihn laufen nun weitere Ermittlungen. Glücklicherweise wurde bei der riskanten Flucht niemand verletzt.