Ärzte gaben kaum Hoffnung: Phil Collins lag im Sterben

Phil Collins lag 2024 bewusstlos im Krankenhaus, seine Organe versagten. Nun spricht der 75-jährige Musikstar erstmals über seinen dramatischen Kampf ums Überleben – und den Augenblick, als seine fünf Kinder an sein Krankenbett gerufen wurden.

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Der Sänger und ehemalige Genesis-Frontmann schilderte im Interview mit dem "Sunday Times Magazine" die dramatischen Stunden in der Klinik.

"Es standen ein paar Entscheidungen an, so nach dem Motto: Lassen wir Phil an den lebenserhaltenden Geräten?", erzählt Collins. Seine Nieren hätten versagt, auch andere Organe seien nach und nach ausgefallen. "Die Leute kamen, um sich zu verabschieden."

Collins selbst bekam davon nichts mit. "Ich erinnere mich nicht daran, dass sie da waren. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging."

Seine fünf Kinder wurden ans Krankenbett gerufen

Sein langjähriger Manager, der ihn seit rund 50 Jahren begleitet, alarmierte damals seine Familie. Seine fünf Kinder sollten zu ihm kommen, weil niemand wusste, ob der Musiker es schaffen würde.

Am Krankenbett versammelten sich seine Töchter Joely (53) und Lily (37) sowie seine Söhne Simon (49), Nicholas (25) und Matthew (21).

"Sie hatten alle Angst, mich nicht wiederzusehen", sagt Collins heute. "Es hätte furchtbar schiefgehen können."

Sieben Monate im Krankenhaus

Der Zusammenbruch hatte laut Collins mit seinem langjährigen Alkoholproblem zu tun. Der Musiker beschreibt, dass er selbst lange nicht erkannt habe, wie ernst die Situation war.

"Ich habe Wein getrunken, sobald ich wach war. Das war es, was ich zum Frühstück wollte, ein Glas Wein." Er habe jedoch nicht bis spät in die Nacht getrunken – deshalb sei ihm sein Problem lange nicht bewusst gewesen.

Der Krankenhausaufenthalt begann laut Bericht bereits Ende 2023. Kurz vor Weihnachten durfte Collins nach Hause, wenige Wochen später musste er erneut auf die Intensivstation. Insgesamt verbrachte er rund sieben Monate im Krankenhaus. "Ich hatte großes Glück, da wieder herausgekommen zu sein", sagt der Musiker. Seitdem habe er keinen Alkohol mehr getrunken.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Momente noch bekomme"

Nach seiner Entlassung kam die Familie in einem Londoner Hotel zusammen und verbrachte dort mehrere Tage miteinander.

Besonders eine Szene mit Tochter Lily, bekannt aus der Netflix-Serie "Emily in Paris", blieb Collins im Gedächtnis. "Sie saß neben mir und weinte und sagte: 'Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Momente noch bekomme.'" Für den Musiker sei diese gemeinsame Zeit etwas ganz Besonderes gewesen: "Wir hatten eine unglaubliche Zeit."

Gesundheitliche Probleme bleiben

Ganz gesund ist Phil Collins bis heute nicht. Der Sänger leidet unter Typ-2-Diabetes und Nervenschäden in den Händen. Nach mehreren Operationen an Wirbelsäule und Knien ist er auf Gehhilfen angewiesen. "Alles, was bei mir schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen", sagte er Anfang des Jahres in einem BBC-Podcast.

Mittlerweile lebt Collins mit Unterstützung einer Pflegekraft, die rund um die Uhr bei ihm ist und ihn bei seinen Medikamenten unterstützt.