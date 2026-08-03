Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Starke Gewitter

Muren und Überflutungen: Schwere Unwetter in Tirol

Ein Auto steht halb im Wasser in einer überfluteten Unterführung in Tirol, Feuerwehr im Hintergrund.
© ZOOM.Tirol
Erdrutsch auf Hahntennjochstraße - Gäste aus Gasthaus in Kundler Klamm evakuiert
OE24 auf Google bevorzugen

Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Straße bleibt bis Montagfrüh gesperrt. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man ebenfalls einen Murenabgang. Einige Gäste mussten aus einem Gasthaus evakuiert werden.

Verletzt wurde - wie auch bei den anderen Unwetterereignissen - niemand. An der Garage und am Wohnhaus des Gasthauses entstand Schaden in vorerst unbekannter Höhe, berichtete die Polizei. Die Zufahrt wurde gesperrt.

Ein umgestürzter Baum blockiert einen Weg vor einem kleinen Dorf inmitten einer Berglandschaft.
© ZOOM.TIROL

Viele Einsätze im Bezirk Kufstein

Die Feuerwehren im Unterländer Bezirk Kufstein rückten zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rund 70 Einsätzen aus. Es galt vor allem Wasserschäden bzw. Überflutungen in Kellern, Gebäuden und Unterführungen Herr zu werden sowie umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen. Betroffen waren mehrere Gemeinden, ein Gutteil der Einsätze musste jedoch in Kundl absolviert werden, hieß es.

Ein Bagger räumt Geröll von einer Straße nach einem Unwetter in Tirol.
© ZOOM.Tirol

Aus dem Außerfern wurde indes laut Exekutive auch ein Erdrutsch auf die L27 bei Bach gemeldet. Feuerwehr und Straßenmeisterei waren am Abend mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Auch interessant

41 Grad: Hier fällt der Temperatur-Rekord

Auszeit: Ariana Grande zieht sich zurück

Rapid siegt weiter: "So kann es weitergehen"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Streit wegen Kartenzahlung  endete in wüster Prügelei

Autofahrer crasht in Linienbus – tot!

Das ist der neue Jeep Grand Cherokee

Wolff nach Horner-Hammer: "Ganze Mafia wiedervereint"

Mann lag auf Straße: Von Auto totgefahren

Hannes Reichelt feiert seinen Sieg

Extrem-Sturm verwüstet Dorf in Minuten

Wolf zum Abschuss freigegeben

Muren und Überflutungen: Schwere Unwetter in Tirol

Todescrash bei Radrennen in Tirol