Muren und Überflutungen: Schwere Unwetter in Tirol

Erdrutsch auf Hahntennjochstraße - Gäste aus Gasthaus in Kundler Klamm evakuiert

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Gewitter mit Starkregen und teils Sturm sowie Hagel haben am Sonntagnachmittag und frühen Abend in Tirol lokal zu vereinzelten Murenabgängen und kleinräumigen Überflutungen geführt. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße (L 246) bei Pfafflar (Bezirk Reutte) nieder. Die Straße bleibt bis Montagfrüh gesperrt. In der Kundler Klamm im Bezirk Kufstein verzeichnete man ebenfalls einen Murenabgang. Einige Gäste mussten aus einem Gasthaus evakuiert werden.

Verletzt wurde - wie auch bei den anderen Unwetterereignissen - niemand. An der Garage und am Wohnhaus des Gasthauses entstand Schaden in vorerst unbekannter Höhe, berichtete die Polizei. Die Zufahrt wurde gesperrt.

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Viele Einsätze im Bezirk Kufstein

Die Feuerwehren im Unterländer Bezirk Kufstein rückten zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rund 70 Einsätzen aus. Es galt vor allem Wasserschäden bzw. Überflutungen in Kellern, Gebäuden und Unterführungen Herr zu werden sowie umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen. Betroffen waren mehrere Gemeinden, ein Gutteil der Einsätze musste jedoch in Kundl absolviert werden, hieß es.

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Aus dem Außerfern wurde indes laut Exekutive auch ein Erdrutsch auf die L27 bei Bach gemeldet. Feuerwehr und Straßenmeisterei waren am Abend mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.