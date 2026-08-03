41 Grad: Hier fällt der Temperatur-Rekord

Es wird noch heißer. Jetzt fallen alle Temperatur-Rekorde in Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Montag sind hoher Luftdruck sowie subtropische Warmluftmassen aus dem Südwesten Europas wetterbestimmend. Damit überwiegt insgesamt sonniges Wetter. Am Nachmittag steigt jedoch vor allem über den Alpengipfeln mit Quellwolken die Schauer- und Gewitterneigung an. Der Schwerpunkt der Gewitter liegt am Alpenhauptkamm, im Flachland bleibt es hingegen nahezu wolkenlos. Mit 30 bis 39 Grad wird es heiß.

Der Dienstag bringt insgesamt strahlend sonniges und allgemein hochsommerlich heißes Wetter. Über dem Bergland in der Westhälfte Österreichs werden die Quellwolken am Nachmittag aber zahlreicher und hochreichender und hier steigt dann die Gewitterneigung deutlich. Abseits der Berge bleibt es sonnig und heiß. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 30 bis 40 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.

Im Osten am heißesten

Das sonnige und sehr heiße Wetter setzt sich mittwochs fort, es ist aber labiler als zuletzt. Erste Regenschauer sind im Westen bereits am Vormittag möglich und im Tagesverlauf steigt die Schauer- und Gewitterneigung über dem Berg- und Hügelland recht verbreitet an. Höchstens einzelne Gewitterzellen erreichen auch das Flachland. Tageshöchsttemperaturen 31 bis 40, wahrscheinlich sogar 41 Grad, weiterhin ist es im Osten am heißesten.

Hitze © Tauernwetter

Dem Wetter-Portal Tauernwetter zufolge fällt der österreichische Allzeitrekord (40,5 Prozent) mit 75 Prozent Wahrscheinlichkeit. Am heißesten wird es in Wien, dem Wein- und Industrieviertel sowie dem Nordburgenland.

Abkühlung gibt es dann ab Freitag.