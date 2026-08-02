Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schrumpft weiter

Bodensee auf Rekordtiefstand

Boote liegen bei niedrigem Wasserstand auf trockenem Boden im Hafen von Mannenbach-Salenstein.
© APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Der Bodensee hat bei Konstanz einen neuen Rekordtiefstand erreicht. Die Häfen trocknen aus und der Schifffahrt drohen Einschränkungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Bodensee schrumpft immer weiter. Im Hafen von Konstanz beträgt der Wasserpegel weniger als 290 Zentimeter. Ein neuer Rekordtiefstand. Verglichen zum langjährigen Durchschnitt ist dies ein Minus von 129 Zentimetern.

Auch interessant

So lange dauert die 40-Grad-Hitzewelle noch

Gewitter-Alarm: Wo es heute wieder kracht

ORF-Experte Sigi Fink kündigt Hitze-Hammer an: "Das gab es noch nie"

Im Vorjahr lag der Wasserstand mit etwa 393 Zentimetern deutlich höher. Der bisherige Negativrekord wurde im Jahr 2022 gemessen und wurde nun deutlich unterschritten. Damals betrug der Pegel 326 Zentimeter. Experten vermuten, dass der Wasserpegel weiter sinken könnte.

Zwei Gründe für den Negativrekord

Laut der "Schwäbischen Zeitung" ist vor allem die anhaltende Trockenheit und eine negative Wasserbilanz für den Negativrekord verantwortlich. Die Zuflüsse liefern derzeit sehr wenig Wasser in den See. Dafür fließt mehr über den Seerhein ab. Zudem verdunstet an heißen Tagen noch mehr Wasser.

Entlang des Untersees sind Folgen schon klar sichtbar. Einige Häfen liegen trocken. Für Fischer im Hochrhein wird die Lage auch immer schwieriger. Gegenüber der Zeitung "Blick" erklärte ein Einheimischer, dass selbst im Hitzesommer 2003 die Lage nicht so angespannt war wie heute. Ebenfalls befürchten Anrainer, dass einige Kursschifffahrten vor dem Aus stehen, so "20min".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Extrem-Sturm verwüstet Dorf in Minuten

Lueger-Denkmal in Wien wieder beschmiert

Winnetou in Gföhl: Mega-Comeback nach 9 Jahren

Mann lag auf Straße: Von Auto totgefahren

Wolf zum Abschuss freigegeben

Hitze sorgt für Rekord-Badetage in der Steiermark

Bärenwald Arbesbach startet Groß-Ausbau

Streit wegen Kartenzahlung  endete in wüster Prügelei

400.000 Besucher waren beim 81. Villacher Kirchtag dabei

Feuer in Wohnung: Mehrere Bewohner evakuiert