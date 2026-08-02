Gewitter-Alarm: Wo es heute wieder kracht

In Teilen Österreichs muss man am Sonntag mit Gewittern rechnen.

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Nach einer überwiegend sonnigen ersten Tageshälfte steigt am Sonntagnachmittag vor allem in den Alpen die Gewittergefahr. Restwolken lösen sich bis Mittag zunehmend auf und die Sonne setzt sich in weiten Teilen Österreichs durch. Lediglich über den Bergen bilden sich rasch größere Quellwolken.

Besonders im Westen und Südwesten des Landes muss im Laufe des Nachmittags mit einzelnen gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Vereinzelt können auch das Wald- und Mühlviertel betroffen sein. Die Gewitter treten zwar nur lokal auf, können aber kräftige Windböen mit sich bringen.

Abseits der Schauer bleibt es sommerlich heiß. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 27 bis 34 Grad, die höchsten Werte werden erneut im Osten des Landes gemessen. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, am Alpenostrand zeitweise auch lebhaft aus nordwestlichen bis östlichen Richtungen.

Am Abend beruhigt sich die Wetterlage rasch wieder. Die letzten Regenschauer und Gewitter über den Zentralalpen sowie im Wald- und Mühlviertel klingen im Laufe der Abendstunden ab. In der Nacht auf Montag wird es dann meist gering bewölkt oder sogar sternenklar. Bei nur noch schwachem Wind sinken die Temperaturen bis zum Morgen auf 15 bis 24 Grad.