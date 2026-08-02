Nach dem Riss eines Jungrinds auf einer Alm im Gemeindegebiet von Tschagguns (Montafon) ist am Sonntag ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden.

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Das festgestellte Riss- und Fraßbild sowie die Spurenlage sprächen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für einen Wolfsriss, wurden in einer Aussendung des Landes "andere Ursachen" ausgeschlossen. Die Freigabe zur Entnahme gilt bis einschließlich 30. September für die betroffenen Jagdgebiete.

Das etwa eineinhalbjährige getöte Jungrind wurde vom Alphirten in der Rinderherde entdeckt. Bei der betroffene Alpe handle es sich um eine typische Hochalpe mit weitläufigen Weideflächen. Herdenschutzmaßnahmen seien unter den dortigen Gelände- und Vegetationsverhältnissen nicht praktikabel, informierte der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP).