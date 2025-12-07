Wolfgang Porsche: Geheim-Hochzeit in Salzburg

Wolfgang Porsche (82) hat seine Lebensgefährtin Gabriele zu Leiningen (62) geheiratet. Die private Zeremonie fand in Salzburg statt und wurde von ihrem Medienanwalt Christian Schertz bestätigt.

Der Porsche-Aufsichtsratschef und die promovierte Juristin haben sich in einer kleinen, privaten Feier das Jawort gegeben. Gabriele zu Leiningen stammt aus der Thyssen-Familie und galt mit ihrem früheren Ehemann als Teil eines internationalen Jetset-Paares.

© APA/FRANZ NEUMAYR

Für Wolfgang Porsche ist es bereits die vierte Ehe. Erst im Frühjahr 2023 hatte er nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner damaligen Frau Claudia eingereicht. Der in Stuttgart geborene Unternehmer verbrachte seine Kindheit in Zell am See, wo sein Großvater Ferdinand den Grundstein für das heutige Porsche-Imperium legte.

Bewegte Vergangenheit

Porsche war fünf Jahre alt, als sein Vater „Ferry“ den ersten Porsche-Sportwagen 356 auf den Markt brachte – den Vorläufer des später legendären 911.

Wolfgang Porsche und seine Frau Gabriele zu Leiningen © Getty

Auch Gabriele zu Leiningen blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Die Tochter von Renate Thyssen-Henne war einst mit Karim Aga Khan IV. (†), dem Oberhaupt der ismailitischen Glaubensgemeinschaft, verheiratet und trug damals den Titel Begum Aga Khan. Nach der Scheidung nahm sie 2014 wieder den Namen aus ihrer früheren Ehe mit Karl-Emich Prinz zu Leiningen an.