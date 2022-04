Edmund feiern Corona-Freiheit mit 10.000 Fans

Bier und Pop statt Maske und 3G-Check. Edmund ließen gestern mit der „feinsten Leiwand Show“ die Stadthalle beben. 10.000 Fans rockten mit.

781 lange Tage haben wir auf diesen Moment gewartet. Am 25. Februar 2020 rockten AnnenMayKantereit in der Stadthalle das letzte Stehplatzkonzert vor dem Corona-Stopp. Am Samstag feierten die Chartstars von Edmund genau dort die neue Corona-Freiheit. Das erste Großkonzert ganz ohne Masken und ¬Zutrittsregeln, dafür mit Bier, Party und Pop. Fast 10.000 Tickets waren dafür verkauft. Ein lautes Comeback der Live-Musik. Da rockte auch Toni Polster mit! Die Highlights sehen Sie auf oe24.TV!

© TZÖ/Thomas Zeidler

© TZÖ/Thomas Zeidler

Edmund mit Toni Polster
Die ausverkaufte Stadthalle

„Wir haben das bereits 2020 geplant, zuletzt um dieses Konzert gezittert, sogar eigene Wasserspender für die Fans organisiert und dann bei der Verkündigung der neuen Regeln mehr als gejubelt!“ Für Markus Kadensky und Roman Messner wurde in der Stadthalle ein Traum wahr. „Die Show zu unserer Hit-CD „Leiwand“ fiel ja wegen Corona aus, jetzt konnten wir auch die Songs von „Fein“ dazu packen.“ Damit stürmten sie in den Charts ja auf Platz eins.

© TZÖ/Thomas Zeidler

© TZÖ/Thomas Zeidler

Roman Messner
Markus Kadensky

Edmund lieferten in Wien under dem Motto „die feinste Leiwand Show“ die ganz große Austropop-Party: Mit-Sing-Alarm bei Chart-Krachern wie „Prinzessin“ oder „Die Blonde mitn Mittelscheitl“, Konfettikanonen bei „Beste Zeit“, ein Unplugged-Teil rund um „Zuhause“, Feuerzeug-Meer („Zam oid wean“) und Hunderte Feuersalven. Auch zum Finale „Freindschoft“. Dazu groß Emotionen: „Es ist so wunderschön. Noch vor 24 Stunden wäre das so nicht möglich gewesen!“ 10.000 Fans in Ekstase. Besser konnte der Neustart nicht gefeiert werden. „Das werden wir nie vergessen!“

Für Roman Messner steht nach dem Konzert-Triumph jetzt sogar noch eine pikante Zugabe an. Wegen einer verlorenen Wette lässt er sich nun das Konterfei seines Managers tätowieren. „Auf den Popo!“

