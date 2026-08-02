Deshalb verfolgen Wespen bestimmte Menschen

Wespen gehören zu den unbeliebtesten Insekten. Sie werden vor allem durch süße Speisen schnell angelockt und stechen im Vergleich zu Bienen sehr schnell zu. Dabei haben die Insekten eine klare Vorliebe, wen sie als Opfer aussuchen.

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Laut "Petbook" haben vor allem zwei Wespenarten auf unser Essen abgesehen: die Deutschen Wespen und die Gemeinen Wespen. Die meisten anderen Arten jagen andere Insekten für ihren Nachwuchs oder decken ihren Zuckerbedarf über Blüten.

Dabei fliegen die Deutsche und Gemeine Wespe im Sommer gezielt Fleisch und Wurst an. Im Herbst werden die Insekten durch zuckerhaltige Lebensmittel wie Obstkuchen oder Limonade angelockt. Wenn diese Lebensmittel draußen verspeist werden, dann werden Menschen gestochen.

Gewöhnlich haben Wespen auf Personen abgesehen, die etwas Essbares oder ein süßes Getränk bei sich haben. Am besten legt man das Essen oder Getränk ab und entfernt sich langsam davon. In manchen Fällen verfolgen Wespen auch Personen, die nichts zu essen haben.

Parfüm und Kosmetika

Häufig liegt dies an bestimmten Gerüchen, die diese Menschen tragen. Vor allem Parfüm und Kosmetika wie Haargel, Haut- und Sonnencreme können Wespen anlocken. Auf die Gerüche reagieren die Insekten besonders:

Florale Düfte: Auch wenn sie keine großen Bestäuber sind, besuchen Wespen Blumen, um ihren Zuckerbedarf mit Nektar zu decken. Daher werden sie von blumigen Düften angezogen.

Fruchtige Düfte: Wespen ernähren sich von reifen Früchten, die ihnen Energie liefert. Deshalb finden sie die fruchtige Duftnote unwiderstehlich.

Gerüche als Warnung

Zusätzlich können diese Gerüche bei Wespen Alarmpheromone freisetzen. Dabei warnen sie andere Artgenossen in der Umgebung vor einer möglichen Gefahr. Die Pheromone setzen sich meist aus unterschiedlichen Duftkomponenten zusammen.

"Petbook" berichtet über eine italienische Studie, die im Jahr 2010 einen der Hauptbestandteile des Alarmpheromons der Gemeinen Wespe ermittelt hat. Das N-(3-Methylbutyl)acetamide ist in einigen Lebensmitteln nachgewiesen. Vor allem in Alkohol kann diese Verbindung gefunden werden.

Knallige Farben

Die Kleidungsfarbe kann ein weiterer Grund sein, wieso eine Wespe jemanden attackiert oder verfolgt. Vor allem Gelb- und Grüntöne nehmen die Insekten gut wahr. Anders als Menschen können Wespen auch ultraviolette Lichtwellen sehen. Somit kann weiße Kleidung auf Wespen anziehend wirken. Für Rot haben die Tiere kein Interesse. Sie können die Farbe nicht sehen.

Eigengeruch

Auch der Eigengeruch kann Wespen anlocken oder sogar zum Stechen bringen. Bisher ist unklar, ob es am Körperschweiß liegt oder an bestimmten Pheromonen.