Luxusjacht kentert – wenige Minuten nach dem Stapellauf

Der Besitzer der Jacht konnte gerade noch vom Boot springen.

Spektakuläres Unglück in der türkischen Küstenstadt Ereğli: Die Luxusjacht Dolce Vento sank nur rund 15 Minuten nach ihrem feierlichen Stapellauf. Das 24 Meter lange Schiff war erst frisch vom Stapel gelassen worden, als es plötzlich Schlagseite bekam und kenterte.

An Bord befanden sich der Eigentümer, der Kapitän und zwei Crewmitglieder. Sie alle konnten sich rechtzeitig ins Wasser retten und unverletzt ans Ufer schwimmen.

Enormer Schaden

Die türkische Küstenwache sicherte das Gebiet, während erste Experten eine fehlerhafte Stabilität als Ursache vermuten. Vermutlich lag der Schwerpunkt des Schiffs zu hoch, was die Jacht extrem kippanfällig machte. Eine offizielle Untersuchung wurde bereits eingeleitet.

Der Schaden ist enorm: Der Wert der Dolce Vento wird auf rund eine Million Dollar geschätzt. In sozialen Medien sorgt das Video vom Unglück für Spott und Häme. Kommentare wie „Luxus zum Schnäppchenpreis – da wundert es nicht, dass sie sinkt“ machen die Runde.