Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Dolce Vento
© Screenshot

Video geht viral

Luxusjacht kentert – wenige Minuten nach dem Stapellauf

04.09.25, 08:39
Teilen

Der Besitzer der Jacht konnte gerade noch vom Boot springen. 

Spektakuläres Unglück in der türkischen Küstenstadt Ereğli: Die Luxusjacht Dolce Vento sank nur rund 15 Minuten nach ihrem feierlichen Stapellauf. Das 24 Meter lange Schiff war erst frisch vom Stapel gelassen worden, als es plötzlich Schlagseite bekam und kenterte.

An Bord befanden sich der Eigentümer, der Kapitän und zwei Crewmitglieder. Sie alle konnten sich rechtzeitig ins Wasser retten und unverletzt ans Ufer schwimmen.

Enormer Schaden

Die türkische Küstenwache sicherte das Gebiet, während erste Experten eine fehlerhafte Stabilität als Ursache vermuten. Vermutlich lag der Schwerpunkt des Schiffs zu hoch, was die Jacht extrem kippanfällig machte. Eine offizielle Untersuchung wurde bereits eingeleitet.

Der Schaden ist enorm: Der Wert der Dolce Vento wird auf rund eine Million Dollar geschätzt. In sozialen Medien sorgt das Video vom Unglück für Spott und Häme. Kommentare wie „Luxus zum Schnäppchenpreis – da wundert es nicht, dass sie sinkt“ machen die Runde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden