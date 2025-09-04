Influencer besucht "Kannibalen-Stamm" – dann wird es gefährlich

Der Clip des irischen Influencers sorgt für Empörung.

Ein TikTok-Video des irischen Influencers Dara Tah zeigt, wie dieser zusammen mit Touristen auf Papua in Indonesien einen scheinbar isolierten Stamm entdeckte. Die Situation eskalierte rasch, als Tah die Gruppe provokativ als „Kannibalen-Stamm“ bezeichnete und eine Begegnung mit ihnen inszenierte.

Aus einem kleinen Boot heraus bot Tah den indigenen Menschen Salz an – vermutlich als symbolischen Friedensgruß. Der Stammesangehörige, der das Salz probierte, spuckte es demonstrativ aus. In weiterer Folge richtete jemand aus der Gruppe Pfeil und Bogen bedrohlich auf Tah und die Touristen.

Empörung im Netz

In einer Szene ist zu hören, wie ein Crew-Mitglied nervös bemerkt: „Bruder, die richten die Pfeile auf uns“, woraufhin sich die Gruppe hastig zurückzog. Auch Tahs lokaler Guide äußerte sein Bedauern: „Es tut mir leid, dass ich euch hierhergebracht habe.“

Der Clip verbreitete sich rasend schnell. Viele User werfen Tah Respektlosigkeit, Sensationsgier und eine grobe Fehlinterpretation der indigenen Gruppe vor. So kommentierte ein Nutzer: „Das sind keine Kannibalen, sondern Menschen, die ein friedliches Leben führen möchten“ – während ein anderer trocken fragte: „Bist du wirklich einfach auf ihr Land eingedrungen?“