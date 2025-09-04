Syrer zerlegen Eigeschäft: Polizist und Kind verletzt

Eine nicht bezahlte Eisrechnung im Wert von 15 Euro führte im deutschen Hof (Bayern) zu einer Schlägerei mit insgesamt sechs Verletzten – darunter ein Polizist sowie ein erst 10 Jahre altes Mädchen.

Wie die BILD berichtet, besuchten drei syrische Brüder im Alter von 15 bis 25 Jahren bereits in der Vorwoche das Eisgeschäft, das von einer syrischen Familie betrieben wird. Die Zahlung per Karte funktionierte aber nicht, man einigte sich, dass sie später zahlen.

Am Montag gegen 18 Uhr kamen die Brüder dann zurück. Anstatt zu zahlen, forderten sie aber ein neues Gratis-Eis. „Die waren richtig aggressiv, wollten eine Show abziehen“, schildert der Sohn des Betreibers gegenüber der BILD.

Video zeigt Polizeieinsatz

Als der Besitzer mit der Polizei drohte, eskalierte die Situation völlig. Die Syrer rissen Stühle und Tische um und verletzten damit den Betreiber, seine Tochter (10) sowie einen Mitarbeiter. Als die Polizei eintrifft, attackieren die Brüder auch die Beamten und können erst mit Pfefferspray gestoppt werden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, die drei Syrer sind vorerst aber auf freiem Fuß. Für Café-Chef Ahmad Farra völlig unverständlich: „Die sind gefährlich“, so der Syrer zur BILD.