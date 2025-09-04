Alles zu oe24VIP
Ten Hag-Nachfolge

Leverkusen-Hammer: Real-Legende soll kommen

04.09.25, 07:32
Auf der Suche nach einem neuen Trainer wird über einen interessanten Namen spekuliert. 

Nach nur zwei Ligaspielen zog Bayer Leverkusen bereits die Reißleine und trennte sich von Erik ten Hag. In der Länderspielpause will man nun einen neuen Trainer finden. Während zuletzt vor allem Marco Rose, Roger Schmidt oder Edin Terzić gehandelt wurden, bringen spanische Medien nun einen neuen Namen ins Spiel.

Kommt Real-Legende Raúl?

Wie die Marca berichtet, gehört Real-Legende Raúl zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Der inzwischen 48-Jährige war bis Juni Trainer der 2. Mannschaft von Real und ist derzeit vereinslos. Aus seiner Zeit bei Schalke kennt der Spanier die Deutsche Bundesliga ausgezeichnet.

Raul
© Getty

Leverkusen-Geschäftsführer Fernando Carro wollte die Gerüchte vorerst nicht kommentieren: "Es gibt viele spanische Namen, die genannt worden sind, auch im Sommer. Ich werde dazu nichts sagen.“ Eine Entscheidung soll schon in den nächsten Tagen getroffen werden.

