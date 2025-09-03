Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Erfolgs-Trainer

Hammer-Gerücht um Oliver Glasner (51)

03.09.25, 07:52
Teilen

Der österreichische Erfolgstrainer könnte Crystal Palace überraschend verlassen. 

Vor weniger als vier Monaten führte Oliver Glasner Crystal Palace noch zum ersten Cup-Titel der Vereinsgeschichte, nun brodelt es bei den Londonern aber gewaltig. Die Klub-Bosse gaben im Sommer kaum Mittel für neue Spieler frei und ließen dazu noch Top-Stars wie Eberechi Eze (zu Arsenal) gehen. Als am Deadline Day dann auch noch Marc Guehi zum FC Liverpool wechseln wollte, kam es zum Krach.

Wie englische Medien berichten, drohte Glasner mit seinem sofortigen Rücktritt, sollte der Innenverteidiger wirklich verkauft werden. Der Wechsel wurde in letzter Sekunde abgeblasen, Guehi trat aber aus Protest sofort als Kapitän zurück.

Guehi

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi  

© Getty

Der ehemalige Palace-Chef Simon Jordan prognostiziert nun sogar ein baldiges Glasner-Ende bei den Eagles an. Das Verhältnis zwischen dem Trainer und den Klub-Chefs sei zerrüttet. "Es wird eher früher als später zur Trennung kommen", so Jordan in einem Interview.

Rückkehr nach Deutschland?

In britischen Medien wird Glasner auch schon mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So soll nicht nur Manchester United (Coach Amorim ist bereits angezählt) Interesse am Österreicher zeigen, sondern auch Bayer Leverkusen.

Beim deutschen Meister von 2024 wurde Erik ten Hag nach nur zwei Ligaspielen entlassen, Glasner gilt nun als einer der Kandidaten bei der Werkself. Neben dem Österreicher werden aber auch Marco Rose, Edin Terzic, Matthias Jaissle und Xavi gehandelt. Eine Entscheidung soll schon während der Länderspielpause fallen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden