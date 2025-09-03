Hammer-Gerücht um Oliver Glasner (51)

Der österreichische Erfolgstrainer könnte Crystal Palace überraschend verlassen.

Vor weniger als vier Monaten führte Oliver Glasner Crystal Palace noch zum ersten Cup-Titel der Vereinsgeschichte, nun brodelt es bei den Londonern aber gewaltig. Die Klub-Bosse gaben im Sommer kaum Mittel für neue Spieler frei und ließen dazu noch Top-Stars wie Eberechi Eze (zu Arsenal) gehen. Als am Deadline Day dann auch noch Marc Guehi zum FC Liverpool wechseln wollte, kam es zum Krach.

Wie englische Medien berichten, drohte Glasner mit seinem sofortigen Rücktritt, sollte der Innenverteidiger wirklich verkauft werden. Der Wechsel wurde in letzter Sekunde abgeblasen, Guehi trat aber aus Protest sofort als Kapitän zurück.

Der ehemalige Palace-Chef Simon Jordan prognostiziert nun sogar ein baldiges Glasner-Ende bei den Eagles an. Das Verhältnis zwischen dem Trainer und den Klub-Chefs sei zerrüttet. "Es wird eher früher als später zur Trennung kommen", so Jordan in einem Interview.

Rückkehr nach Deutschland?

In britischen Medien wird Glasner auch schon mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So soll nicht nur Manchester United (Coach Amorim ist bereits angezählt) Interesse am Österreicher zeigen, sondern auch Bayer Leverkusen.

Beim deutschen Meister von 2024 wurde Erik ten Hag nach nur zwei Ligaspielen entlassen, Glasner gilt nun als einer der Kandidaten bei der Werkself. Neben dem Österreicher werden aber auch Marco Rose, Edin Terzic, Matthias Jaissle und Xavi gehandelt. Eine Entscheidung soll schon während der Länderspielpause fallen.