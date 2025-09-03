Enthüllt: Geheimer Bayern-Trick beim Jackson-Deal

Enthüllt: Der deutsche Meister setzte beim Medizin-Check auf eine ungewöhnliche Maßnahme.

Kurz vor Ende des Transferfensters machte der FC Bayern die Leihe von Nicolas Jackson perfekt. Nach einem verrückten Hin und Her konnte man sich am Deadline Day mit dem FC Chelsea doch noch auf einen Wechsel des 24-Jährigen einigen.

Jackson war bereits am Samstag nach München geflogen, dann legte aber Chelsea plötzlich ein Wechsel-Veto ein. Der Spieler und sein Berater drängten offenbar weiter auf einen Transfer zu den Bayern, diese schienen aber aus dem Poker auszusteigen. Dann folgte eine erneute Wende - zugunsten der Münchner.

Wie die SportBILD berichtet, klappte der Deal auch aufgrund eines Tricks der Münchner. Auf Wunsch des Spielers wurde der Medizincheck schon am vergangenen Montag absolviert. Damals verhandelten Bayern und Chelsea noch und eine Freigabe lag auch noch nicht vor.Durch diese Maßnahme konnte der Deal dann am Deadline Day deutlich schneller finalisiert werden.