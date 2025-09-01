Bayern-Schock am Deadline-Day: Harry Kane kündigt Abschied an

Am letzten Tag des Transferfensters stehen die Verantwortlichen der Klubs in Europa enorm unter Druck. Gerade jetzt schockt eine Ankündigung den ohnehin schon gebeutelten FC Bayern München. Star-Stürmer Harry Kane will den deutschen Meister verlassen.

Der Transfer-Sommer des FC Bayern war extrem chaotisch. Mehrere Absagen hatten einige Notlösungen wie Luis Diaz oder nun scheinbar doch Chelsea-Knipser Nicolas Jackson zur Folge. Die Superstars meiden mittlerweile den deutschen Rekordmeister und gehen lieber nach England (Florian Wirtz, Nick Woltemade), Italien (Christopher Nkunku), Saudi-Arabien (Kingsley Coman) oder die Türkei (Leroy Sané).

Immerhin konnten die wichtigsten Spieler gehalten werden. Doch nun sorgt eine Aussage von Star-Knipser Harry Kane für Wirbel. Der englische Team-Kapitän kündigte seinen vorzeitigen Abschied aus München an.

Kane ist Bayerns Tor-Garantie

Seit 2023 geht Kane für die Bayern auf Torjagd und erzielte in 65 Ligaspielen ebenso viele Treffer. Er ist aus der Offensive der Kompany-Elf nicht wegzudenken. Auch heuer gab es bereits sechs Tore in drei Partien. Eigentlich läuft sein Vertrag noch zwei Jahre, nun dürfte sich ein vorzeitiger Abschied überraschend ankündigen.

Denn laut der spanischen Plattform Fichajes soll das Kane-Lager niemand Geringeren als den FC Barcelona informiert haben, dass der Angreifer schon im Sommer 2026 das Weite suchen will.

© Getty

Kane erneut Lewandowski-Ersatz

Bei den Katalanen soll er ausgerechnet Robert Lewandowski ersetzen, der schon Kanes Vorgänger in München war, nun soll der Pole in Spanien ebenfalls für den Briten-Knipser Platz machen. Ob sich nun ein ähnliches Transfer-Fiasko wie damals bei Lewandowski anbahnt, wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen.

© Getty

Von Ruhe an der Isar ist allerdings unter diesen Umständen keine Rede. Sport-Boss Max Eberl steht seit Wochen in der Kritik, ein mögliches Ende seiner Ära in München steht Gerüchten zufolge immer noch im Raum. Vor allem die Auffassungsunterschiede mit Vereins-Ikone Uli Hoeneß sorgen immer wieder für ungewollte Negativ-Schlagzeilen.