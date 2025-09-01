Transfer-Beben in München: Bayern bekommen Wunschstürmer

Wilde Wende am Deadline Day: Dieser Star-Stürmer wechselt doch noch zum FC Bayern – per Leihe mit Kaufoption.

Der FC Bayern hat kurz vor dem Ende des Transferfensters doch noch einen Stürmer gefunden: Nicolas Jackson kommt vom FC Chelsea. Wie die deutsche "Bild" und Transfer-Insider Fabrizio Romano berichten, handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption.

© Getty

Dann müssen die Bayern kaufen

Nur bei sehr vielen Einsätzen würde daraus eine Kaufpflicht werden – ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Die Details des Deals:

Leihgebühr: 16,5 Mio. Euro

Gehalt: 8 Mio. Euro brutto, komplett von Bayern übernommen

Schon am Samstag schien alles klar: 15 Mio. Euro Leihgebühr plus eine Kaufoption über 65 Mio. Euro für 2026 waren ausgehandelt. Doch dann zog Chelsea die Freigabe zurück – wegen der Oberschenkelverletzung von Liam Delap.

© Getty Images

Der kuriose Hintergrund

Nur einen Tag später folgte die Wende: Chelsea holte Stürmer Marc Guiu von seiner Leihe bei Sunderland zurück. Damit war die Ersatzfrage geklärt – und der Jackson-Deal konnte doch noch durchgehen.

Jetzt ist der Transfer fix. Nicolas Jackson stürmt ab sofort für den FC Bayern.