Schock-Moment: Bayern-Flieger wäre fast explodiert

Todesangst bei einer geheimen Bayern-Mission! In seinem Buch „Transfer Insider“ schildert BILD-Fußballchef Christian Falk, wie Hasan Salihamidžić und Marco Neppe im Frühjahr 2022 nur knapp einer Flugkatastrophe entgingen.

Frühjahr 2022: Auf dem Rückflug von Madrid nach München, wo die Bayern-Bosse bei Berater Jorge Mendes wegen eines möglichen Lewandowski-Nachfolgers vorgesprochen hatten, gerieten Hasan Salihamidžić und Marco Neppe in Todesangst. Der Pilot des Learjets blätterte nervös im Handbuch und warnte die beiden Funktionäre mit einem einzigen Wort: „Pray!“ – betet!

Der Grund: Eines der beiden Fahrwerksbeine ließ sich nicht ausfahren. „No!“, antwortete der Pilot knapp auf Nappes Nachfrage. Er erklärte, dass die Maschine bei einer Landung mit nur einem ausgefahrenen Fahrwerk seitlich abkippen könnte. Hinzu kam ein weiteres Problem: Der Learjet hatte noch zu viel Kerosin im Tank. Im schlimmsten Fall drohte bei der Landung eine Explosion.

Was folgte, war ein Albtraum für jeden Passagier: Der Jet setzte hart mit dem Bauch der Maschine auf der Landebahn auf. Sekunden des Bangens – dann die Erlösung! Der Flieger blieb stabil, weder kippte er zur Seite noch explodierte er. Der Pilot jubelte laut auf, Neppe riss die Faust nach oben und schrie: „Yes!“ Unversehrt konnten Crew und Passagiere die Maschine verlassen.