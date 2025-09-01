150 Millionen für Stürmer: Liverpool sprengt Transferrekord

Liverpool setzt ein weiteres Ausrufezeichen am Transfermarkt: Der englische Meister verpflichtet Alexander Isak von Newcastle United – für die Rekordsumme von 150 Millionen Euro.

Damit ist der Poker um den schwedischen Stürmer beendet, berichten am Montag unter anderem The Athletic und The Telegraph.

Der 25-Jährige soll nach dem obligatorischen Medizincheck einen Vertrag bis 2030 an der Anfield Road unterschreiben. Für die Reds ist es der größte Deal ihrer Klubgeschichte – und zugleich der teuerste Transfer, den die Premier League je gesehen hat. Bislang hielt Florian Wirtz mit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu Liverpool (125 Millionen) die Spitzenmarke, gefolgt von Enzo Fernández (121 Mio., Chelsea) und Jack Grealish (117,65 Mio., Manchester City).

340 Millionen

Liverpool investierte in diesem Sommer bereits knapp 340 Millionen Euro in neue Stars – darunter Wirtz, Hugo Ekitiké (95 Mio.) und Jeremie Frimpong (40 Mio.). Mit Isak setzen die Reds nun den Schlusspunkt unter ihre Einkaufstour. Newcastle reagierte am Wochenende und verpflichtete Nick Woltemade vom VfB Stuttgart für die vereinsinterne Rekordsumme von 85 Millionen Euro.

Isak, der von 2019 bis 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, erzielte in der Vorsaison 23 Tore und war damit zweitbester Premier-League-Torschütze hinter Mohamed Salah. Ein Verbleib in Newcastle war zuletzt ausgeschlossen. Der Nationalspieler beklagte „verlorenes Vertrauen“ und gebrochene Zusagen, weshalb ein Wechsel „im besten Interesse aller“ liege. In dieser Saison stand er kein einziges Mal für die Magpies auf dem Platz.