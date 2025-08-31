Bayern verzweifeln bei Stürmersuche: Jetzt steht Er auf dem Zettel

Der FC Bayern sucht noch Verstärkung für die Offensive. Neben Nicolas Jackson von Chelsea ist nun auch ER als möglicher Leihspieler im Gespräch.

Bis zum Montag, 1. September, 20:00 Uhr läuft die Transferfrist. Bayern München möchte bis dahin noch einen Offensivspieler verpflichten – am liebsten per Leihe.

Alternative zu Nicolas Jackson

Da die angestrebte Leihe von Chelsea-Profi Nicolas Jackson weiter offen ist, prüft der Klub Alternativen. Laut „The Athletic“ ist Ademola Lookman von Atalanta Bergamo ein Kandidat.

Leihe mit Kaufoption oder Pflicht

Der 27-Jährige könnte wie Jackson zunächst ausgeliehen werden. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wäre ein Deal allerdings nur denkbar, wenn auch eine Kaufpflicht vereinbart wird.

Spieler will schon länger wechseln

Lookman, der früher in Leipzig spielte, will Bergamo bereits seit dem Sommer verlassen. Ein angedachter Wechsel zu Inter Mailand scheiterte, weil Atalanta ihn nicht an einen italienischen Verein abgeben möchte.

Bisherige Karriere und Erfolge

2022 wechselte Lookman für 11 Millionen Euro von Leipzig nach Bergamo. Dort kam er seither auf 118 Pflichtspiele, erzielte 52 Tore und lieferte 25 Vorlagen. Größter Erfolg: der Europa-League-Sieg 2024, bei dem er im Finale gegen Leverkusen alle drei Tore zum 3:0 beisteuerte.