Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Ademola Lookman
© Getty

Transferfinale

Bayern verzweifeln bei Stürmersuche: Jetzt steht Er auf dem Zettel

31.08.25, 17:21
Teilen

Der FC Bayern sucht noch Verstärkung für die Offensive. Neben Nicolas Jackson von Chelsea ist nun auch ER als möglicher Leihspieler im Gespräch. 

Bis zum Montag, 1. September, 20:00 Uhr läuft die Transferfrist. Bayern München möchte bis dahin noch einen Offensivspieler verpflichten – am liebsten per Leihe.

Alternative zu Nicolas Jackson

Da die angestrebte Leihe von Chelsea-Profi Nicolas Jackson weiter offen ist, prüft der Klub Alternativen. Laut „The Athletic“ ist Ademola Lookman von Atalanta Bergamo ein Kandidat.

Leihe mit Kaufoption oder Pflicht

Der 27-Jährige könnte wie Jackson zunächst ausgeliehen werden. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wäre ein Deal allerdings nur denkbar, wenn auch eine Kaufpflicht vereinbart wird.

Spieler will schon länger wechseln

Lookman, der früher in Leipzig spielte, will Bergamo bereits seit dem Sommer verlassen. Ein angedachter Wechsel zu Inter Mailand scheiterte, weil Atalanta ihn nicht an einen italienischen Verein abgeben möchte.

Bisherige Karriere und Erfolge

2022 wechselte Lookman für 11 Millionen Euro von Leipzig nach Bergamo. Dort kam er seither auf 118 Pflichtspiele, erzielte 52 Tore und lieferte 25 Vorlagen. Größter Erfolg: der Europa-League-Sieg 2024, bei dem er im Finale gegen Leverkusen alle drei Tore zum 3:0 beisteuerte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden