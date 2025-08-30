Alles zu oe24VIP
90-Millionen-Knaller: Bayern-Wunschspieler fix in England

Wechsel perfekt

90-Millionen-Knaller: Bayern-Wunschspieler fix in England

30.08.25, 13:01
Teilen

 Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade wechselt von Stuttgart zu Newcastle United.  

Für den 23-jährigen Stürmer zahlt der Premier-League-Club eine Ablöse von gut 90 Millionen Euro. Damit ist Woltemade, um den auch Bayern München lange geworben hatte, der teuerste Verkauf der Clubgeschichte.

Gemäß Mitteilung des englischen Vereins unterschrieb der Angreifer einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt, er soll aber Berichten zufolge bis 2031 laufen.

Woltemade hatte durch seine furiose vergangene Saison, in der er zum A-Nationalspieler und zum EM-Star beim Final-Einzug der deutschen U21 aufstieg, das Interesse vieler Topclubs geweckt. Newcastle-Trainer Eddie Howe meinte, Woltemade erfülle genau die Anforderungen, nach denen der Club in der Offensive gesucht habe. "Nick ist außerdem ein toller Typ, wir freuen uns sehr, ihn in unserer Gruppe zu begrüßen", sagte der Coach.

