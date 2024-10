Der Vorverkauf für Felix Lobrechts "Sell Out"-Tour ist gestartet und die Ticketseite ist vollkommen überlastet – der Ansturm der Fans ist riesig! Denn der Comedian kommt auch nach Österreich.

Felix Lobrecht war 2024 zwar nicht auf Tournee, doch in den kommenden zwei Jahren gibt es für seine Fans einiges zu erleben. Im Februar 2025 startet er mit seinem Programm "Try Out", dessen Shows bereits restlos ausverkauft sind.

Im April folgt dann der Start seiner großen "Sell Out"-Tour, die bis 2026 laufen wird. Auch nach Österreich wird der Berliner einige Male kommen und Live auftreten: 2025 am 19. November in der Innsbrucker Olympiahalle, und jeweils am 20. und 21. November in der Salzburgarena in Salzburg. 2026 gastiert er am 11. April in der Stadthalle Wien.

„Das neue Programm heißt 'Sell Out' und wird tatsächlich nochmal geiler als alles, was ich davor so auf der Bühne veranstaltet habe“, verspricht der Comedian in einer Mitteilung. Das wollen auch die Fans erleben und überlasten die Ticketseite am Mittwochabend gleich vollkommen, als die Tickets für alle Shows um 18 Uhr in den Verkauf gingen. Schon im Vorfeld wurde mit einem großen Andrang gerechnet.

Zusatzshows optinoiert

Wer es nicht schafft, eines der begehrten Tickets zu ergattern, muss aber nicht traurig sein: Sein Team ist allerdings vorbereitet und kündigt an: „Sollten die Tickets wieder so schnell weggehen wie bei der letzten Tour, haben wir noch diverse Zusatzshows optioniert, die wir dann nach und nach raushauen.“

Wer aktuell Tour-Tickets für Felix Lobrechts neues Programm "Sell out" haben möchte, muss Geduld mitbringen. Die Seite ist vollkommen überlastet. © Screenshot felixlobrecht.de ×

Für alle, die sich keine Tickets leisten können, bietet Lobrecht eine besondere Lösung an: „Wenn ihr euch Tickets für eine Show in eurer Nähe wirklich (!) nicht leisten könnt, schreibt einfach 'ne E-Mail an fanpost@standup44.de und wir finden einen Weg. Hatte mein Leben lang keine Kohle und weiß genau, wie scheiße das ist.“