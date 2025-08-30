Alles zu oe24VIP
Bayern Kane Dias
Gegen Augsburg

Bayern planen bei Wagner-Premiere Schützenfest

30.08.25, 03:30
Derby-Zeit in Bayern: Der FC Augsburg empfängt am Samstag in der 2. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga Meister Bayern München.

Beide Teams gehörten zu den Gewinnern des ersten Spieltags, weswegen nun der Dritte den Tabellenführer am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) zu Gast hat.

Zwar ist den Bayern der Start in die Saison durchwegs gut gelungen, im Transfersommer hatten Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany jedoch ein ums andere Mal das Nachsehen - zuletzt bei Stürmer Nick Woltemade.

Kein Finanzielles Gleichgewicht

Die Premier League spiele "finanziell in einer anderen Liga", sagte Freund am Freitag. Der Salzburger sprach von "enormen Summen" und "brutalen Möglichkeiten", über die die englischen Clubs verfügen würden. Vor allem die satten TV-Geld-Einnahmen würden den Unterschied ausmachen, erklärte Kompany, der vor seinem Wechsel nach München Burnley trainierte. "Ich erinnere mich noch, als wir mit Burnley aufgestiegen sind. Auf einmal hattest du TV-Geld von 100 Millionen Euro - für einen Aufsteiger."

In der Bundesliga wiederum sind die Bayern finanziell in einer eigenen Liga. Daher reist das Team von ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer als klarer Favorit nach Augsburg. Kompany erwartet jedoch einen hoch motivierten Underdog. "Ich gehe immer davon aus, dass gegen Bayern zu gewinnen sich für jede Mannschaft so anfühlt, wie einen Titel zu gewinnen", meinte der Belgier. Bei den Augsburgern feiert der Ex-Münchner Sandro Wagner seine Heimpremiere als neuer Coach, der das Derby als "normales Bundesliga-Spiel" bezeichnete. Man wolle an das 3:1 in Freiburg anknüpfen.

