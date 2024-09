Traktorfahrer verliert Bewusstsein - und prallt gegen Lkw

Ein 33-jähriger Traktorfahrer hat am Freitag im Vorarlberger Feldkirch aus unbekannter Ursache das Bewusstsein verloren.

Daraufhin geriet er auf die andere Fahrspur und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Durch den Aufprall wurde der Lkw 25 Meter zurückgeschoben, sodass dieser mit dem dahinter fahrenden Pkw eines 30-Jährigen kollidierte. Der 53-jährige Lkw-Lenker und seine Beifahrerin wurden verletzt und ebenso wie der Traktorlenker in das Krankenhaus Feldkirch gebracht.

Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls ins Spital gebracht, blieb aber bisherigen Informationen zufolge unverletzt, wie es von der Polizei zur APA hieß. Am Traktor entstand nur leichter Sachschaden. Der Lkw wurde an der gesamten Fahrzeugfront erheblich beschädigt, das Auto an der vorderen Stoßstange. Durch den Unfall liefen Betriebsflüssigkeiten aus, die durch die Feuerwehr Gisingen und dem Landesstraßenbauamt gebunden und gereinigt wurden. Der Traktorfahrer war auf der Nofler Straße (L60) von Gisingen kommend in Richtung Altenstadt unterwegs gewesen.