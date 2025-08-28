17 Millionen Euro Ablöse! Wird Oliver Glasner (51) der teuerste Trainer der Welt?

In England herrscht große Aufregung. Grund: Oliver Glasner.

Mega-Poker um Österreichs Erfolgscoach! Aus England und Deutschland brodelt die Gerüchteküche: Mehrere Topklubs sollen Oliver Glasner jagen – und bereit sein, ganz tief in die Tasche zu greifen. Schon vergangenen Sommer war der FC Bayern München nach Informationen aus England gewillt, satte 15,5 Millionen Pfund für den Crystal-Palace-Boss zu zahlen. Das hätte den bisherigen Weltrekord-Rekord für einen Trainer-Deal gesprengt – mehr als das rund 15-Millionen-Pfund-Paket, das Chelsea 2022 für Graham Potter an Brighton überwies.

Erfolgreich in Deutschland und England

Klar ist: Glasner hat Marktwert – und zwar Premiumklasse! Der Österreicher führte die Eagles zuletzt zum sensationellen FA-Cup-Triumph, machte aus Selhurst Park eine Festung und sich selbst zum heißesten Coaching-Property der Insel. Mit 51 kann er neben zwei Titeln in England auch den Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt vorweisen. Zudem führte er Wolfsburg in die Champions League.

Amorim vor Aus: Glasner neuer Boss bei Red Devils?

Doch wer Glasner will, muss Rekordpreise zahlen! In der Branche wird bereits gerechnet: 17 Millionen Euro Ablöse? Reicht wohl nicht. Für die „Eagles“ könnte ein Super-Deal winken – für den neuen Arbeitgeber ein Statement-Transfer. Englische Schwergewichte prüfen Optionen, bei Manchester United wackelt Rubin Amorin nach einer peinlichen Cup-Pleite gegen einen Viertligisten. Glasner soll ganz oben auf der Liste der INEOS-Boss stehen. Deren Boss, Sir Jim Ratcliffe, hat das Kleingeld um Glasner zum teuersten Trainer der Welt zu machen. Sein Gesamt-Vermögen? 18 Milliarden Euro.