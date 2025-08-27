Alles zu oe24VIP
Tabellen:
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern Tegernsee
© Getty

Am Tegernsee

Bayern-Alarm: Geheim-Gipfel bei Hoeneß

27.08.25, 06:35
Bayern-Trainer Vincent Kompany fordert neue Spieler und spricht sich vor allem für einen Star aus. 

Der Transfersommer des FC Bayern bleibt turbulent. Zuerst erhielt man der Reihe nach Absagen, dann ließ Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einer Leih-Ansage aufhorchen. „Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler“, sagte das einflussreiche Aufsichtsratsmitglied und machte damit klar, dass man keinen Spieler mehr kaufen werde.

Trainer Kompany sprach zwar öffentlich von einem „dünnen Kader“, hielt sich ansonsten aber mit Forderungen zurück. Hinter den Kulissen soll der Belgier nun aber Druck ausüben.

Bayern Kompany
© Getty

Kompany will Simons

Wie die Sportbild berichtet, gab es nach dem Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig einen Geheimbesuch bei Hoeneß am Tegernsee.

Dort soll sich Kompany für den Transfer von Xavi Simons starkgemacht haben. Der 22-Jährige würde perfekt ins Profil und die Bayern-Offensive deutlich verstärken.

Xavi Simons
© Getty

Das Problem: Der Holländer will eigentlich zum FC Chelsea – der Transfer geriet zuletzt aber ins Stocken. Klar ist aber, dass Leipzig Simons nur verkaufen und nicht verliehen will. Hoeneß und der Aufsichtsrat müssten also noch einmal rund 70 Millionen freigeben.

