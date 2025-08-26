Alles zu oe24VIP
Xabi Alonso
© Getty

Nach nur 1 Spiel

Real-Knall: Xabi Alonso degradiert neuen Superstar

26.08.25, 11:59
Dem Verteidiger droht nun dauerhaft die Bank. 

Nach 20 Jahren beim FC Liverpool wechselte Trent Alexander-Arnold im Juni zu Real Madrid. Bei den Königlichen ist der Engländer seinen Platz in der Startelf aber schon nach dem ersten Ligaspiel wieder los. Im Spiel gegen Oviedo musste der 26-Jährige 87 Minuten auf der Bank schmoren.

Xabi Alonso setzte gegen den Aufsteiger auf Routinier Dani Carvajal (33), der gerade erst von einer schweren Verletzung zurückkam. Nach dem Spiel gab es großes Lob für die Klub-Legende. „Er hat im typischen Carvajal-Stil gespielt. Er hat gut gekämpft, kommuniziert und die Führungsrolle übernommen. Er bringt viel Verstand mit rein.“

Xabi Alonso
© Getty

Droht Alexander-Arnold nun dauerhaft die Bank? „Ich habe noch keine Entscheidung für den nächsten Monat getroffen“, so Alonso. „Es hängt davon ab, was wir im Hinblick auf das Spiel, die Arbeitsbelastung und den Gegner brauchen.“ Überzeugt hat ihn der Engländer bisher aber wohl noch nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
