Neuer Wirbel um David Alaba: Real trifft Entscheidung

Die Königlichen wollen den Österreicher spätestens im Winter verkaufen.

Nach seiner Verletzung ist David Alaba zwar wieder voll fit, auf seinen ersten Einsatz muss der Österreicher aber weiter warten. Auch beim zweiten Saisonspiel Reals gegen Oviedo schmorte der 33-Jährige 90 Minuten auf der Bank.

Spanische Medien spekulieren deshalb erneut mit einem verfrühten Abschied Alabas. Der Österreicher gehört mit einem Gehalt von rund 22 Millionen Euro im Jahr zu den Top-Verdienern bei den Königlichen, ist derzeit aber nur Ergänzungsspieler. Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, haben sich die Klub-Bosse deshalb entschieden, Alaba im Idealfall noch in diesem Sommer zu verkaufen. Mit dem Geld soll ein neuer, jüngerer Defensivspieler geholt werden.

Alaba will bleiben

Alaba selbst lehnt einen Wechsel aber weiterhin ab. Der Österreicher möchte seinen Vertrag (bis Juni 2026) bei Real unbedingt erfüllen und wartet weiterhin auf seine Chance bei Neo-Trainer Xabi Alonso. Eine endgültige Entscheidung wird es in den nächsten Wochen geben. Während das Transfer-Fenster in den meisten europäischen Ligen am 1. September schließt, sind Wechsel nach Saudi-Arabien noch bis zum 11. September möglich.