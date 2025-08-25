Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Spanier berichten

Neuer Wirbel um David Alaba: Real trifft Entscheidung

25.08.25, 06:59
Teilen

Die Königlichen wollen den Österreicher spätestens im Winter verkaufen. 

Nach seiner Verletzung ist David Alaba zwar wieder voll fit, auf seinen ersten Einsatz muss der Österreicher aber weiter warten. Auch beim zweiten Saisonspiel Reals gegen Oviedo schmorte der 33-Jährige 90 Minuten auf der Bank.

Spanische Medien spekulieren deshalb erneut mit einem verfrühten Abschied Alabas. Der Österreicher gehört mit einem Gehalt von rund 22 Millionen Euro im Jahr zu den Top-Verdienern bei den Königlichen, ist derzeit aber nur Ergänzungsspieler. Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, haben sich die Klub-Bosse deshalb entschieden, Alaba im Idealfall noch in diesem Sommer zu verkaufen. Mit dem Geld soll ein neuer, jüngerer Defensivspieler geholt werden.

Alaba will bleiben

Alaba selbst lehnt einen Wechsel aber weiterhin ab. Der Österreicher möchte seinen Vertrag (bis Juni 2026) bei Real unbedingt erfüllen und wartet weiterhin auf seine Chance bei Neo-Trainer Xabi Alonso. Eine endgültige Entscheidung wird es in den nächsten Wochen geben. Während das Transfer-Fenster in den meisten europäischen Ligen am 1. September schließt, sind Wechsel nach Saudi-Arabien noch bis zum 11. September möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden