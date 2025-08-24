Alles zu oe24VIP
David Alaba
Sieg in der Liga

Alaba 90 Minuten auf der Bank - Real mit Pflichtsieg

24.08.25, 23:47
Real holte dank Mbappe-Doppelpack zweiten Saisonsieg. 

Real Madrid hat im zweiten Saisonspiel von La Liga den zweiten Sieg geholt.

Kylian Mbappe traf beim 3:0 bei Aufsteiger Real Oviedo am Sonntagabend doppelt (37., 83.), ehe auch Sturmkollege Vinicius Junior in der Nachspielzeit (93.) erfolgreich war.

David Alaba blieb wie beim Auftakterfolg in der Vorwoche nur der Platz auf der Bank. Real liegt mit sechs Zählern aktuell auf Platz drei hinter den ebenfalls noch makellosen Villarreal und FC Barcelona.

