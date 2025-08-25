Donnarumma einigt sich mit Top-Klub

Wie Transfer-Guru Romano berichtet, steht der Italiener unmittelbar vor dem Wechsel.

Spitzen-Transfer in den Startlöchern: Manchester City und Goalie Gianluigi Donnarumma sollen sich laut Transfer-Experte Fabrizio Romano auf eine zukünftige Zusammenarbeit geeinigt haben. Für den 26-jährigen Italiener ist die Zeit bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain abgelaufen. Der Wechsel hängt nur noch von den Verhandlungen mit dem französischen Serienmeister ab.

Auch den Verkauf von Keeper Ederson wollen die Engländer zuvor noch erledigen. Der Brasilianer soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Galatasaray stehen.

Nach einer titellosen Saison hofft ManCity wieder auf die Erfolgsspur zu finden. Von dieser ist man nach dem 0: 2 gegen Tottenham wohl doch noch etwas weiter entfernt.