Eberl-Beben! Am Montag droht der nächste Bayern-Knall

Beim FC Bayern brodelt es auch trotz des 6:0-Traumstarts gegen RB Leipzig gewaltig. Im Mittelpunkt: Sport-Boss Max Eberl.

6:0-Gala zum Auftakt gegen RB Leipzig, eigentlich sollte man meinen, dass in München Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht. Doch davon ist an der Isar nichts zu sehen. Hinter den Kulissen kracht es an allen Ecken und Enden.

Seit Wochen wird der Streit zwischen Vereins-Ikone Uli Hoeneß und Max Eberl medial ausgeschlachtet. Der eine will sparen, der andere bekommt seine Wunschspieler nicht. Am Freitag gab es auf der Tribüne einen Handshake, doch von Beilegung des Kriegsbeils ist keine Rede. Eberl ist wütend und hätte sich mehr Rückendeckung der Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gewünscht.

Kritik an Transfer-Chaos

Dem stark kritisierten Sport-Vorstand wird mittlerweile vorgeworfen, dass er Spieler zu billig verkauft, aber im Gegenzug neue Stars für zu viel Geld verpflichtet. Unter seine Agenda fielen auch die Transfer-Fiaskos rund um Nick Woltemade und Florian Wirtz sowie das Verlängerungs-Chaos um Leroy Sané und der Abschied von Thomas Müller. Kingsley Coman wurde für vergleichsweise wenig Geld in die Wüste nach Saudi-Arabien geschickt. Mit dem ablösefreien Jonathan Tah und Ex-Liverpool-Star Luis Diaz sind die Neuzugänge im Gegenzug überschaubar.

Auch bei der Trainersuche im Vorjahr soll Eberl keine gute Figur gemacht haben und ebenfalls für Unmut gesorgt haben. Auch seine Aussagen sorgen oft für Stirnrunzeln in der Chefetage an der Säbener Straße. „Ich habe Fakten erzählt und ein paar lustige Sprüche gemacht. Ich hätte keine Bewertung meiner Person erwartet“, verteidigte sich Eberl nach dem Leipzig-Spiel.

Aufsichtsrat tagt

Seit Wochen wird spekuliert, dass sich die Zeit des 51-Jährigen in München seinem Ende nähert. Das könnte nun sogar schneller als gedacht passieren. Wie "Sport1" berichtet, gibt es am Montag eine Sitzung des Aufsichtsrats, wo sich Eberl erklären muss und Stellung zu beziehen hat. Dort muss er Uli Hoeneß & Co. beweisen, dass er dem Druck gewachsen ist. Danach könnte schon die Entscheidung fallen, ob Eberl weiter das Vertrauen der Bosse hat.