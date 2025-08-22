Alles zu oe24VIP
Nächster Korb für Bayern am Transfermarkt
Nächster Korb für Bayern am Transfermarkt

22.08.25, 09:50
Der FC Bayern kommt auf dem Transfermarkt nicht vom Fleck: Wunschspieler Malick Fofana (Lyon) ist für die Münchner unerreichbar. Der Ligue-1-Klub lehnt ein Leih-Angebot ab – Bayern sucht weiter dringend nach Verstärkung für den Flügel. 

Seit Wochen beschäftigt sich der Rekordmeister mit Fofana, einem 20-jährigen Offensivtalent aus Belgien. Doch nach Informationen der französischen Zeitung Le Progrès zeigt Lyon kein Interesse an einem Leihgeschäft. Die Franzosen wollen rund 40 Millionen Euro Ablöse, was für die Bayern in diesem Sommer nicht möglich ist.

Sportvorstand Max Eberl hatte auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Start bestätigt, dass er nur noch Leihen anbieten darf: Direkte Transfers mit Ablösesummen sind vom Klubvorstand untersagt.

Fofana hält sich Hintertür offen

Der Youngster selbst zeigte sich zuletzt offen, aber unverbindlich: „Im Fußball kann alles passieren. Wenn ich bleibe, bin ich glücklich in Lyon. Aber wenn wir eine gute Möglichkeit haben, werden wir sehen.“

Fofana wurde bei KAA Gent ausgebildet und wechselte Anfang 2024 für knapp 20 Millionen Euro zu Lyon. Dort ist er bislang kein unumstrittener Stammspieler.

Bayern weiter auf Flügelsuche

Nach den Abgängen von Leroy Sané (Galatasaray) und Kingsley Coman (Al-Nassr) ist der Bedarf beim deutschen Meister groß. Zwar kam mit Luis Díaz ein Top-Neuzugang vom FC Liverpool, doch ein weiterer Flügelspieler soll folgen. Namen wie Jadon Sancho (Manchester United) und Marco Asensio (PSG) kursieren als Alternativen.

