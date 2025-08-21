Hammer-Gerücht: ER ist die Transfer-Notlösung für FC Bayern

Der Chaos-Sommer beim FC Bayern ist wohl noch lange nicht vorbei. Jetzt taucht ein neuer Name als möglicher Transfer für die Offensive auf.

Müller weg, Sané weg, Coman weg, Absage von Wirtz, Korb von Stuttgart wegen Woltemade. Die sportlichen Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Bayern München machten in diesem Sommer in puncto Kaderplanung keine gute Figur. Noch dazu kommt ein öffentlich ausgetragener Streit mit Klub-Ikone und Ehrenpräsident Uli Hoeneß, bei dem es genau um die Ausrichtung der Münchner geht.

Leidtragend ist bislang vor allem die Mannschaft, denn selbst Stars wie Harry Kane, Joshua Kimmich oder Manuel Neuer fordern mittlerweile noch Verstärkungen. Allerdings soll heuer kein Geld mehr für neue Spieler ausgegeben werden. Man soll Spieler ausleihen, der große Umbruch ist für den Sommer 2026 geplant. Allerdings ist man vor allem in der Offensive gefordert und braucht noch neue Kräfte, um die Dreifach-Belastung aushalten zu können.

Ex-Bundesliga-Star wird ein Thema

Genau da taucht plötzlich ein Name auf, der eigentlich schon im Flieger nach Italien sitzen sollte. Wie der stets gut informierte Sky-Reporter Florian Plettenberg meint, könnte der ehemalige Dortmund-Star Jadon Sancho ein Thema werden. Dem Experten zufolge soll der Name des Briten auf der Säbener Straße diskutiert worden sein. "Es gibt intern keine richtige Mehrheit - noch nicht", schildert der Reporter weiter.

© Getty

Sancho erlebte den besten Teil seiner Karriere bislang in Deutschland bei Bayern-Rivale Dortmund. Von dort wechselte er zu Manchester United, wo er sich nie durchsetzen konnte. Nach zwei Leihen zu Chelsea und Dortmund steht der 25-Jährige bei ManU-Coach Ruben Amorim am Abstellgleis, sein Vertrag läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison.

Heißes Transfer-Duell

Genau das könnte der Haken an der Sache sein. Denn die Red Devils müssten erst seinen Vertrag verlängern, damit eine Leihe wirklich Sinn machen würde. Ansonsten stünde eine Ablöse in Höhe von etwa 20 Millionen Euro im Raum. Das wäre immer noch ein Schnäppchen, allerdings müssen die Bayern schnell sein. Denn auch AS Roma dürfte Interesse an Sancho haben und hier sollen die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sein. Gut möglich, dass die Bayern sogar bei ihrer absoluten Transfer-Notlösung mit einer Abfuhr rechnen müssen.